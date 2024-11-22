Эммануэль Пети: «Мбаппе нужно показать, что он может быть таким же сильным, как Месси и Роналду. Продемонстрировать настоящий характер»
Эммануэль Пети поделился мнением о Килиане Мбаппе.
«Пока рано говорить о том, что Мбаппе было бы лучше перейти в «Ливерпуль». Он просто должен показать, что у него есть характер и ментальные силы, чтобы все исправить.
Ему нужно показать, что он может быть таким же сильным, как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Найти стабильность, показать, что у него есть настоящий характер и индивидуальность на поле», – сказал экс-игрок сборной Франции.
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