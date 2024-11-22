Пети о Мбаппе: «Уверен, что Анчелотти и несколько игроков не хотели, чтобы он был в «Реале». У Килиана большое эго, а уже есть Беллингем и Винисиус, которые хотят быть звездами»
Эммануэль Пети считает, что в «Реале» были против подписания Килиана Мбаппе.
«Я уверен, что Карло Анчелотти и несколько игроков «Реала» не хотели, чтобы клуб подписывал Килиана Мбаппе летом.
Это была команда, которая только что выиграла Ла Лигу и Лигу чемпионов, и его приход принес только неприятности. Анчелотти был на вершине после победы в Лиге чемпионов, и я думаю, он хотел бы, чтобы к команде присоединились 2-3 игрока, но не каких-то больших изменений.
Выигрывая большие трофеи, вы создаете атмосферу счастья, а привлечение больших эго влечет изменения. Самая большая проблема для Мбаппе – наличие двух партнеров по команде, которые тоже хотят быть звездами и выиграть «Золотой мяч», в лице Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора», – заявил экс-игрок сборной Франции.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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