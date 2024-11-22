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  • Протест «ПСЖ» на выплату 55 млн евро Мбаппе не принят Федерацией футбола Франции. Клуб опоздал с запросом на день (L’Equipe)
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Протест «ПСЖ» на выплату 55 млн евро Мбаппе не принят Федерацией футбола Франции. Клуб опоздал с запросом на день (L’Equipe)

Федерация футбола Франции отклонила протест «ПСЖ» по делу Килиана Мбаппе.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить французскому форварду, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, 55 миллионов евро. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы.

После неудачной апелляции в LFP клуб решил обратиться в Федерацию футбола Франции (FFF), чтобы оспорить решение.

Как сообщает L’Equipe, ссылаясь на источник, запрос в исполнительный комитет FFF был подан с опозданием на один день и позже отклонен федерацией.

Отмечается, что у «ПСЖ» было десять дней, чтобы отправить документы после решения объединенного апелляционного комитета LFP.

Протест «ПСЖ» на выплату 55 млн евро Мбаппе отклонен апелляционным комитетом LFP. Парижане не собираются платить и готовятся к суду

Опубликовал: Максим Федер
Источник: L’Equipe
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