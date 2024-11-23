Даниил Серохвостов: «На четвертом круге я бы убился, но не дал бы Латыпову себя догнать»

Даниил Серохвостов рассказал, какой тактики придерживался в пасьюте.

Сегодня Серохвостов одержал победу в гонке преследования на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске. Вторым финишировал Эдуард Латыпов.

«Рад, что выиграл. С Латыповым на трассе общались насчет того, кто поедет первым. Я говорил, что не поеду, он говорил: «Давай езжай». Когда обгонял его потом, сказал: «Эдик, давай я поработаю чуть-чуть, а ты за мной едь».

Тактика была – первые три круга натягивать и, естественно, лежку проходить чисто, а потом, когда к стойке подъедешь, отталкиваться от ситуации: какой идешь, какое преимущество. Поэтому я после второй лежки начал еще больше добавлять, чтобы у меня было больше преимущество на стойке.

Я понимал, что Латыпов долго стрелял вторую лежку и с промахом. Когда я промазал на стойке, ушел на штрафной, понимал, что если он стреляет на ноль, у меня секунд пять преимущества будет, но я его не буду подпускать. На четвертом круге я бы убился, но не дал бы себя догнать», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».