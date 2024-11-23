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  • Эдуард Латыпов: «На лежке поторопился с выстрелами, этот момент был решающим. Серохвостов сейчас в хорошей форме, его по дистанции тяжело догонять»
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Эдуард Латыпов: «На лежке поторопился с выстрелами, этот момент был решающим. Серохвостов сейчас в хорошей форме, его по дистанции тяжело догонять»

Эдуард Латыпов отметил хорошую форму Даниила Серохвостова.

Сегодня Серохвостов победил в гонке преследования на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске, Латыпов занял второе место. 

«Гонка прошла хорошо достаточно. С Даниилом хорошо работали вначале. Лежка немножко не удалась, потому что засуетился, обойма не вытаскивалась, хотелось спешить, чтобы не отставать. Поторопился с выстрелами. Этот момент, наверное, был решающим. Учитывая, что Даниил сейчас в хорошей форме, его по дистанции тяжело догонять.

На стойке лимитируют мышцы – подходишь, и все равно есть тремор.

Результатом доволен – два штрафа в такой тяжелой гонке. Подходил на последний рубеж и пытался немножко напрячь Даниила, но не получилось.

На третьем рубеже отстреляла хорошо, но долго. Ногам очень тяжело устойчивость ловить. Я выцеливал каждый выстрел и понимал, что если слишком дернусь (на следующем круге), то на стойке не смогу справиться со стрельбой. Тут очень тяжелый подход.

По времени шел, отставал (от Серохвостова), но потом 3-4 секунды отыграл, пришли с тем же отставанием, что и уходили. Я понимал, что все решается – кто из нас ошибется. В итоге ошиблись оба, поэтому не получилось побороться.

Я рад за Серохвостова. Слава богу, он держится, главное, чтобы не болел и в дальнейшем. Очень интересная борьба, когда все сильнейшие соперники выходят на старт. Даниил много стартов пропустил, не было той борьбы на трассе, а сейчас очень здорово. Думаю, болельщики это оценивают. И для меня как для спортсмена это тоже очень важно», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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