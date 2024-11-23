Александр Логинов: «Практически в полном объеме использую руку. Ве сложилось более чем положительно для меня с учетом сложности травмы»

Александр Логинов рассказал о восстановлении после травмы руки.

В августе на сборе в Сочи биатлонист упал на лыжероллерах и получил перелом.

Сегодня он стал 16-м в гонке преследования на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске.

«Полторы недели прошли в рабочем процессе. Практически в полном объеме использую руку. Да, есть какие-то еще недомогания, проблемы с изгибами – особенно на стрельбе лежа. Где-то скорость не та – даже не на дистанции, об этом я молчу, рано еще об этом говорить, я имею в виду на изготовке.

Это, конечно, нельзя называть чудом, но достаточно все сложилось более чем положительно для меня с учетом сложности травмы.

Четыре промаха – это однозначно много. Я на трассе не могу показывать ту скорость, при которой ты немножко рискуешь. Я прихожу на рубеж и понимаю, что должен более комфортно стрелять, но пока настрела такого нет», – сказала Логинов в эфире «Матч ТВ».