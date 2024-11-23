Дюков хочет пригласить главу УЕФА Чеферина на матч сборной России в 2025-м

Александр Дюков намерен пригласить главу УЕФА на матч сборной России в 2025 году.

«Мы можем пригласить президента УЕФА Александера Чеферина на матч сборной в России в 2025 году. Очевидно, для этого сначала нужно договориться о проведении матча», – сказал президент РФС .

Ранее Дюков говорил, что регулярно обсуждает с Чеферином допуск российских команд до международных турниров.