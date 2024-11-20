Дюков о сборной: «Не вели переговоров с клубами, приоритет – сборные. Будем стараться больше играть с теми, кто занимает высокое место в рейтинге ФИФА»
Александр Дюков ответил на вопрос о дальнейших соперниках сборной России.
– Можете назвать следующих соперников сборной?
– Когда подпишем соглашения, тогда объявим соперника. Приоритет для нас – играть с национальными сборными, важны рейтинговые очки. Будем стараться играть со сборными, который занимают высокое место в рейтинге [ФИФА]. Для нас важно играть дома перед своими болельщиками. Это основные принципы при подборе соперника.
– «Неофициальные» сборные не исключены?
– Никогда не говори «никогда». Соперники у нас есть и будут. Думаю, в следующем году будет больше статусных соперников.
Мы не вели переговоров с клубами о проведении товарищеских матчей. Наверное, какие‑то клубы готовы провести матч со сборной, какие‑то – нет, – сказал президент РФС.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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