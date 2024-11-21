Дюков о Дзюбе в сборной: «Не просил ни за одного игрока, что касается вызова в сборную. Не хочу влиять на определение этого списка, это неправильно. Решение принимает тренер»

Александр Дюков не хочет влиять на сборную России в вопросе вызова Артема Дзюбы.

Ранее 36-летний форвард Дзюба «Акрона » заявил о готовности поехать в сборную и желании забить гол. Игрок делит статус главного бомбардира в истории сборной России с Александром Кержаковым, на счету обоих по 30 голов.

Во вторник в Волгограде во время первого тайма товарищеского матча с командой Сирии (4:0) болельщики вывесили баннер с призывом вызвать Дзюбу в сборную.

– Дзюба хотел сыграть за сборную.

– Принимает решение главный тренер, а не президент РФС и прочие руководящие лица. Я не тренер, у меня нет даже лицензии С.

– Кержаков и Дзюба сейчас делят лидерство в гонке бомбардиров.

– Спорт – это конкуренция. Побеждает лучший. Решение о выходящих на поле принимает тренер.

– Вы не в состоянии намекнуть Валерию Георгиевичу [Карпину]?

– Это неправильно, я не буду это делать. Я не просил ни за одного игрока, что касается вызова в сборную. Не хочу влиять на определение этого списка, – заявил президент РФС .

Карпин о Дзюбе: «Не думаю, что сборная существует, чтобы рекорд ставить. Надо давать шанс молодым»