Дюков об уровне сборной России: «Этой команде вполне по силам выйти из группы на Евро без каких‑либо проблем. Рано или поздно так и будет»

Александр Дюков считает, что сборная России вышла бы из группы на Евро.

В ноябре команда под руководством Валерия Карпина разгромила команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0) в товарищеских матчах.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года. Россияне не завершили отбор на ЧМ-2022 и полностью пропустили цикл Евро-2024 .

– Как наша сборная выступила бы на чемпионате Европы?

– Вижу, что у этой команды высокий потенциал. У нас есть еще игроки, которых Валерий Георгиевич может вызвать – Матвей Сафонов , Александр Головин , Далер Кузяев.

Этой команде вполне по силам выйти из группы без каких‑либо проблем. Уверен, рано или поздно так и будет, – сказал президент РФС.