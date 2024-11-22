Дюков об уровне сборной России: «Этой команде вполне по силам выйти из группы на Евро без каких‑либо проблем. Рано или поздно так и будет»
Александр Дюков считает, что сборная России вышла бы из группы на Евро.
В ноябре команда под руководством Валерия Карпина разгромила команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0) в товарищеских матчах.
Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года. Россияне не завершили отбор на ЧМ-2022 и полностью пропустили цикл Евро-2024.
– Как наша сборная выступила бы на чемпионате Европы?
– Вижу, что у этой команды высокий потенциал. У нас есть еще игроки, которых Валерий Георгиевич может вызвать – Матвей Сафонов, Александр Головин, Далер Кузяев.
Этой команде вполне по силам выйти из группы без каких‑либо проблем. Уверен, рано или поздно так и будет, – сказал президент РФС.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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