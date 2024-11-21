Дюков о выплатам футболистам сборной России: «Это командировочные деньги, символические суммы»

Александр Дюков рассказал о выплатам футболистам сборной России.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал , что игрокам за вызов в сборную России положены выплаты – меньше 5 тысяч долларов.

– Многие люди удивились информации о том, что футболисты получают деньги за вызов в сборную.

– Митрофанов прокомментировал эту тему. Это командировочные деньги. Вы же ездите в командировки?

– 700 рублей по России?

– Это символические для футболистов суммы, – сказал президент РФС Александр Дюков.