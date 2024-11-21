Дюков о выплатам футболистам сборной России: «Это командировочные деньги, символические суммы»
Александр Дюков рассказал о выплатам футболистам сборной России.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что игрокам за вызов в сборную России положены выплаты – меньше 5 тысяч долларов.
– Многие люди удивились информации о том, что футболисты получают деньги за вызов в сборную.
– Митрофанов прокомментировал эту тему. Это командировочные деньги. Вы же ездите в командировки?
– 700 рублей по России?
– Это символические для футболистов суммы, – сказал президент РФС Александр Дюков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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