10+6 Батракова – среди лучших в первом круге за историю РПЛ. И в Европе сейчас среди топов

В компании с Кейном и Левандовским.

Шикарная результативность Алексея Батракова в «Локомотиве» – один из главных итогов первого круга в этом сезоне РПЛ. За 14 матчей у него 10 голов и шесть ассистов.

Это не рекорд РПЛ, но очень близко.

Батраков – в топ-6 за последние 15 лет. А кто выше?

Opta собирает данные об ассистах с 2009-го, поэтому опираемся на этот отрезок. Мы уже сравнивали сумму результативных действий после 11 туров, теперь – шестеро, у кого было не меньше 15 сделанных голов за первый круг.

Если ранжировать по голам, Батраков – четвертый.

Халк ярко стартовал, Дзюба набрал треть в одном матче. От Промеса, Малкома и Батракова пострадали 10 команд

После первых кругов сразу три лидера в чемпионатах разного времени.

● Квинси Промес позапрошлой осенью выдал топовый отрезок: забивал десяти командам в 15 турах, максимум сделал против «Оренбурга» (2+2). Весной пошло похуже, но итог все равно впечатлил. Промес закончил с 20+7.

● Артем Дзюба в первых десяти турах сезона-2019/20 набрал 5+5, а резко улучшил статистику в 13-м: «Зенит» побил 6:1 «Ростов», а форвард поучастовал своими 3+2. Всего за сезон у него 17+12 – впечатляюще.

● Халк в последнем сезоне за «Зенит» собрал восемь результативных действий в шести первых матчах, сделал паузу на поражение от «Крыльев», а после начал длинную результативную серию, в ней и ассистентский хет-трик с «Ростовом». Всего получились яркие 17+18 за сезон.

● Данни в сезоне-2013/14 за первый круг сделал 17 голов. Всего пять матчей без результативных действий, восемь – голевых, по 1+2 с «Ростовом» и «Спартаком». Итоговый результат – 13+14.

● Малком в сезоне-2022/23 феерил параллельно с Промесом. Пятеро соперников убереглись, в остальных десяти – обязательно гол или ассист. Хотя начинал сложно, с 0+1 в четырех турах. За сезон бразилец отдал семь ассистов, как и Промес, но забил на три мяча больше – суммарно 30 результативных действий.

● Алексей Батраков уже сделал три дубля, его лучший матч – с «Ахматом», там 1+3. И тоже, как Малком и Данни, только пять матчей без результативных действий.

Батраков в компании с Кейном и Левандовски. Рейтинг по всей Европе

13 результативных действий и больше – у восьмерых. Все из первых десяти лиг рейтинга УЕФА: топ-5 плюс Нидерланды, Португалия, Бельгия, Чехия и Турция, а также РПЛ благодаря Алексею Батракову.

Из Франции пока никто не дотянул – там с 12 (10+2) лидирует Брэдли Барколя.

У Батракова больше матчей, чем у других в списке. Эффективнее всех в любом случае Омар Мармуш с 1,8 результативного действия за игру, дальше Харри Кейн (1,6) и Виктор Дьокереш (1,55).

Напомним: в некоторых источниках Кейну дают на одно действие больше – 11+6, дело в спорном ассисте. «Айнтрахту» в октябре с передачи Кейна забил Майкл Олисе, он подработал мяч через ноги Махмуда Дауда и забил. Сайт Бундеслиги голевую не засчитал, так что и мы оставили 11+5.

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В РПЛ по результативности Батраков заметно оторвался от конкурентов. Следом Джон Кордоба и Эсекиэль Барко – у них по 11 (8+3 у колумбийца и 5+6 у аргентинца). Дальше группа с девятью действиями: Манфред Угальде, Эдуард Сперцян, Матео Кассьерра, Вендел и Мирлинд Даку.

Второй круг Барко и Угальде начнут матчем как раз против Алексея Батракова (ждет «Спартак» – «Локомотив»), «Краснодар» сыграет в гостях у «Химок», «Зенит» – в Оренбурге, а «Рубин» примет «Акрон».

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Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов