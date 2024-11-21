Неймар в «ПСЖ», Гризманн в «Барсу» и Антони в «МЮ» – неудачные трансферы, Роналду в «Ювентус» и Бэйл в «Реал» – удачные. Goal оценил 25 самых дорогих сделок в истории футбола
Были рассмотрены 25 самых дорогих сделок в истории, каждая из них была отнесена к одной из двух категорий в зависимости от успешности.
1. Неймар в «ПСЖ» – «промах».
2. Килиан Мбаппе в «ПСЖ» – «попадание».
3. Жоау Феликс в «Атлетико» – «промах».
4. Филиппе Коутиньо в «Барселону» – «промах».
5. Антуан Гризманн в «Барселону» – «промах».
6. Энцо Фернандес в «Челси» – «промах».
7. Джек Грилиш в «Манчестер Сити» – «попадание».
8. Мойсес Кайседо в «Челси» – «попадание».
9. Деклан Райс в «Арсенал» – «попадание».
10. Криштиану Роналду в «Ювентус» – «попадание».
11. Ромелу Лукаку в «Челси» в 2021-м – «промах».
12. Усман Дембеле в «Барселону» – «промах».
13. Эден Азар в «Реал» – «промах».
14. Поль Погба в «Манчестер Юнайтед» в 2016-м – «промах».
15. Джуд Беллингем в «Реал» – «попадание».
16. Гарет Бэйл в «Реал» – «попадание».
17. Харри Кейн в «Баварию» – «попадание».
18. Антони в «Манчестер Юнайтед» – «промах».
19. Криштиану Роналду в «Реал» – «попадание».
20. Йошко Гвардиол в «Манчестер Сити» – «попадание».
21. Неймар в «Аль-Хилаль» – «промах».
22. Гонсало Игуаин в «Ювентус» – «попадание».
23. Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» – «промах».
24. Джейдон Санчо в «Манчестер Юнайтед» – «промах».
25. Харри Магуайр в «Манчестер Юнайтед» – «промах».
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