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Неймар в «ПСЖ», Гризманн в «Барсу» и Антони в «МЮ» – неудачные трансферы, Роналду в «Ювентус» и Бэйл в «Реал» – удачные. Goal оценил 25 самых дорогих сделок в истории футбола

Goal оценил крупнейшие трансферы в истории футбола.

Были рассмотрены 25 самых дорогих сделок в истории, каждая из них была отнесена к одной из двух категорий в зависимости от успешности.

1. Неймар в «ПСЖ» – «промах».

2. Килиан Мбаппе в «ПСЖ» – «попадание».

3. Жоау Феликс в «Атлетико» – «промах».

4. Филиппе Коутиньо в «Барселону» – «промах».

5. Антуан Гризманн в «Барселону» – «промах».

6. Энцо Фернандес в «Челси» – «промах».

7. Джек Грилиш в «Манчестер Сити» – «попадание».

8. Мойсес Кайседо в «Челси» – «попадание».

9. Деклан Райс в «Арсенал» – «попадание».

10. Криштиану Роналду в «Ювентус» – «попадание».

11. Ромелу Лукаку в «Челси» в 2021-м – «промах».

12. Усман Дембеле в «Барселону» – «промах».

13. Эден Азар в «Реал» – «промах».

14. Поль Погба в «Манчестер Юнайтед» в 2016-м – «промах».

15. Джуд Беллингем в «Реал» – «попадание».

16. Гарет Бэйл в «Реал» – «попадание».

17. Харри Кейн в «Баварию» – «попадание».

18. Антони в «Манчестер Юнайтед» – «промах».

19. Криштиану Роналду в «Реал» – «попадание».

20. Йошко Гвардиол в «Манчестер Сити» – «попадание».

21. Неймар в «Аль-Хилаль» – «промах».

22. Гонсало Игуаин в «Ювентус» – «попадание».

23. Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» – «промах».

24. Джейдон Санчо в «Манчестер Юнайтед» – «промах».

25. Харри Магуайр в «Манчестер Юнайтед» – «промах».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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logoХарри Кейн
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logoГарет Бэйл
logoЭден Азар
logoГонсало Игуаин
logoМанчестер Сити
logoДжек Грилиш
logoЙошко Гвардиол
logoЧелси
logoАрсенал
logoЖоау Феликс
logoДжуд Беллингем
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