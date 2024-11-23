У Кейна 32 (23+9) очка в 22 матчах сезона за клуб и сборную. У Харри 7 хет-триков в Бундеслиге
Харри Кейн сделал хет-трик в матче Бундеслиги.
Форвард «Баварии» забил трижды в ворота «Аугсбурга». Для Кейна этот хет-трик стал седьмым в Бундеслиге.
В этом сезоне у англичанина 23 гола, 9 результативных передач в 22 матчах за клуб и сборную.
Опубликовано: Sports
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