«Сафонов уже выигрывает конкуренцию у Доннаруммы. Матвея очень ценят во Франции, но Джанлуиджи не так просто посадить на скамейку». Кандела о вратарях «ПСЖ»

Венсан Кандела рассказал про отношение к Матвею Сафонову во Франции.

– Сафонов после перехода в «ПСЖ» пока является запасным вратарем. Есть ли у Матвея шансы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы?

– Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы в «ПСЖ». Матвея очень ценят во Франции, и все высоко оценивают уровень российского вратаря.

Однако у Джанлуиджи большой опыт, и не так просто посадить его на скамейку. Но, опять же, многое зависит от видения тренера, – отметил бывший защитник сборной Франции.