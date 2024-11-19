«Сафонов уже выигрывает конкуренцию у Доннаруммы. Матвея очень ценят во Франции, но Джанлуиджи не так просто посадить на скамейку». Кандела о вратарях «ПСЖ»
Венсан Кандела рассказал про отношение к Матвею Сафонову во Франции.
– Сафонов после перехода в «ПСЖ» пока является запасным вратарем. Есть ли у Матвея шансы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы?
– Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы в «ПСЖ». Матвея очень ценят во Франции, и все высоко оценивают уровень российского вратаря.
Однако у Джанлуиджи большой опыт, и не так просто посадить его на скамейку. Но, опять же, многое зависит от видения тренера, – отметил бывший защитник сборной Франции.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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