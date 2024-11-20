«Сафонов может получить «Золотой мяч», если «ПСЖ» выиграет ЛЧ». Кандела о российском вратаре

Венсан Кандела считает, что у Матвея Сафонова есть шанс выиграть «Золотой мяч».

– Кто из российских футболистов мог бы выиграть эту награду?

– Матвей Сафонов может получить «Золотой мяч», если «ПСЖ » выиграет Лигу чемпионов. Почему бы и нет (смеется – Спортс”)? Но для начала нужно выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы за место в стартовом составе.

– Если брать других игроков из стран бывшего СССР, которые играют ведущую роль в европейских топ-клубах, то можно вспомнить Генриха Мхитаряна из «Интера». Он способен стать первым армянином, который получит «Золотой мяч»?

– Мхитарян – очень умный и интеллигентный футболист. Я много раз видел вживую, как он играл за «Рому». Сейчас у него очень важная роль в «Интере». И, когда мы с ним общались в Армении на дне рождения у моего друга и бывшего партнера по сборной Франции Юрия Джоркаеффа, который тоже по национальности армянин, я вновь убедился в том, какой Генрих умный и интеллигентный человек, – отметил бывший защитник «Ромы».