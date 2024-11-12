«Доннарумма делает ошибки, кредит доверия к Сафонову становится выше. Для тренеров они уже примерно на одном уровне». Кафанов о вратарях «ПСЖ»
«Последний раз общался с Сафоновым перед «Атлетико». Чувствует себя хорошо, тренеры «ПСЖ» дали еще шанс Доннарумме, потому что он все-таки заслужил тем, что долго играет, больше опыта. Но у них нет претензий к Матвею, они им очень довольны.
Еще они смотрят на то, где соперник сильнее прессингует. Матвей выходит в тех играх, потому что лучше играет ногами. Это ощутимое преимущество перед Доннаруммой. Но Джанлуиджи делает ошибки, потихоньку кредит доверия к Матвею становится выше. Для тренеров они уже примерно на одном уровне. Это уже не та ситуация, которая была в июле, когда он только пришел.
Все изменилось быстрее, чем я предполагал. Здесь есть и заслуга Матвея, и неудачные игры Доннаруммы. Матвея могут поставить в состав в любой момент. Они об этом узнают за два-три часа до игры», – сказал тренер вратарей сборной России.
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