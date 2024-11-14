«Доннарумма сильнее Сафонова во всех компонентах, особенно в мастерстве». Сметанин о вратарях «ПСЖ»

Андрей Сметанин сравнил Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму.

– Как оцениваете выступление Матвея Сафонова в «ПСЖ» и каковы его шансы закрепиться в основе команды?

– Такие шансы есть, но я считаю, что Доннарумма сильнее во всех компонентах, особенно в мастерстве.

– Но вы сказали, что у Сафонова есть шансы.

– Да. Вдруг Доннарумма получит травму. Тогда и появится возможность играть. К тому же Матвей и сейчас несколько матчей провел в стартовом составе. Молодец. Хочется, чтобы он закрепился.

– У нас есть еще российские вратари, которые в ближайшем будущем могут уехать выступать в зарубежные чемпионаты, как Сафонов?

– Есть. Возможно, Агкацев .

– Как отнеслись к вызову в сборную России молодого голкипера махачкалинского «Динамо» Давида Волка?

– Хороший парень, но еще сыроват. Еще есть над чем работать. Думаю, Карпин его позвал, потому что два человека не смогли приехать в сборную и было место в заявке.

– Антон Шунин пока не может найти себе команду. Удивлены, что такой опытный вратарь не востребован?

– Как я понял, он уже не собирается играть. У него были предложения, от которых Антон отказался, – сказал бывший голкипер «Динамо».