«Доннарумма сильнее Сафонова во всех компонентах, особенно в мастерстве». Сметанин о вратарях «ПСЖ»
– Как оцениваете выступление Матвея Сафонова в «ПСЖ» и каковы его шансы закрепиться в основе команды?
– Такие шансы есть, но я считаю, что Доннарумма сильнее во всех компонентах, особенно в мастерстве.
– Но вы сказали, что у Сафонова есть шансы.
– Да. Вдруг Доннарумма получит травму. Тогда и появится возможность играть. К тому же Матвей и сейчас несколько матчей провел в стартовом составе. Молодец. Хочется, чтобы он закрепился.
– У нас есть еще российские вратари, которые в ближайшем будущем могут уехать выступать в зарубежные чемпионаты, как Сафонов?
– Есть. Возможно, Агкацев.
– Как отнеслись к вызову в сборную России молодого голкипера махачкалинского «Динамо» Давида Волка?
– Хороший парень, но еще сыроват. Еще есть над чем работать. Думаю, Карпин его позвал, потому что два человека не смогли приехать в сборную и было место в заявке.
– Антон Шунин пока не может найти себе команду. Удивлены, что такой опытный вратарь не востребован?
– Как я понял, он уже не собирается играть. У него были предложения, от которых Антон отказался, – сказал бывший голкипер «Динамо».
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