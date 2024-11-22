Карпин после пяти дочерей хочет сына: «Правильно понимаете»
Валерий Карпин рассказал, что хотел бы шестого ребенка, но уже мальчика.
Сейчас в семье Карпина пять дочерей: две от первого брака и три – от нынешнего. Недавно в семье Карпина завели собаку.
– Это было ваше желание завести щенка? Может быть, часто с ним гуляете?
– Дети и жена захотели, они им больше занимаются. Но если надо выгулять – выгуляю, это не проблема.
– Рассказывая о собаке, вы написали фразу: «Пока не Жорик». У вас сейчас пять дочерей. Все еще хотите завести мальчика?
– Да, правильно понимаете, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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