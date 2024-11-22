8

Карпин после пяти дочерей хочет сына: «Правильно понимаете»

Валерий Карпин рассказал, что хотел бы шестого ребенка, но уже мальчика.

Сейчас в семье Карпина пять дочерей: две от первого брака и три – от нынешнего. Недавно в семье Карпина завели собаку.

– Это было ваше желание завести щенка? Может быть, часто с ним гуляете? 

– Дети и жена захотели, они им больше занимаются. Но если надо выгулять – выгуляю, это не проблема.

– Рассказывая о собаке, вы написали фразу: «Пока не Жорик». У вас сейчас пять дочерей. Все еще хотите завести мальчика?

– Да, правильно понимаете, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
светская хроника
logoСборная России по футболу
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Булыкин о словах Карпина про победу «Зенита» в еврокубке: «Из группы-то не могли выйти. Сейчас без опыта международных матчей точно были бы проблемы»
46сегодня, 17:46
Карпин о задаче «Ростова» не вылететь и том, почему не претендуют на большее: «С какого перепугу? На что большее? Выполним задачу спастись от стыков, будет задача оказаться как можно выше»
9сегодня, 17:18
Дюков высоко оценил работу Карпина в сборной: «Видим это и по качеству игры, и по самоотдаче. Никто не отбывает номер»
1сегодня, 15:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«МЮ» вновь интересен Эдерсон из «Аталанты». Хавбека могут купить зимой
121 минуту назад
Пети о Мбаппе: «Уверен, что Анчелотти и несколько игроков не хотели, чтобы он был в «Реале». У Килиана большое эго, а уже есть Беллингем и Винисиус, которые хотят быть звездами»
1249 минут назад
«Трамп – засранец, но его избрание лучше для бизнеса». Американский владелец «Лиона» Текстор о президенте США
10сегодня, 20:11
«Реал» почти год не может открыть бар-ресторан на «Бернабеу» с ожидаемым доходом 15 млн евро в год. Подрядчик срывал сроки и мог присвоить миллионы от спонсоров, будет суд
32сегодня, 19:49
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Тулузой». Это его 5-я игра за клуб
13сегодня, 19:34
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Аугсбурга», «Лейпциг», «Айнтрахт», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу
9сегодня, 19:30Live
Булыкин о Fan ID: «Если в Большой театр ввести, тогда станет понятно, что натворили в российском футболе. Цифры посещаемости никак не вернуть»
82сегодня, 18:49
Эммануэль Пети: «Мбаппе нужно показать, что он может быть таким же сильным, как Месси и Роналду. Продемонстрировать настоящий характер»
15сегодня, 18:48
Нино о «Зените»: «Здесь лучшие россияне на своих позициях. Они обладают тем же игровым уровнем, что и иностранцы, вносят такой же вклад, как и остальные»
27сегодня, 18:43
Головин забил «Бресту» в Лиге 1. Это первое результативное действие хавбека «Монако» в сезоне
34сегодня, 18:28
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» – «Тулуза». 1:0 – Невеш забил, Сафонов играет. Онлайн-трансляция
741 минуту назадLive
Кейн с 12 голами лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги. Он забил 24-й пенальти подряд
4 минуты назад
Родри о «Золотом мяче»: «Хочу, чтобы он не повлиял на меня, об этом позаботятся окружение и семья. Не буду оценивать это до конца карьеры»
5 минут назад
Игорь Акинфеев: «Сборная должна существовать. Соперник не важен в текущих реалиях. Можно сыграть с Сейшелами или Мальдивами. Только на выезде, со сборами»
118 минут назад
«Бавария» – «Аугсбург». 1:0 – Кейн забил с пенальти. Онлайн-трансляция
323 минуты назадLive
Медведев о «Зените»: «Титул 1984 года можно сравнить с 2007-м. Первое чемпионство как первая любовь – не ржавеет и не забывается»
435 минут назад
Маскерано подпишет 3-летний контракт с «Интер Майами»
236 минут назад
Рашид Рахимов: «Просил защитников «Рубина» об одном: «Только не прилипайте к Дзюбе». Во многих эпизодах это сработало. У Артема все шансы побить рекорды Кержакова и Лоськова»
58 минут назад
Чемпионат Испании. «Хетафе» против «Вальядолида», «Барселона» сыграет с «Сельтой» в субботу, «Реал» с «Леганесом» – в воскресенье
4сегодня, 20:00Live
Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Брест», «ПСЖ» Сафонова против «Тулузы»
5сегодня, 20:00Live