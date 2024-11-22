Карпин о задаче «Ростова» не вылететь и том, почему не претендуют на большее: «С какого перепугу? На что большее? Выполним задачу спастись от стыков, будет задача оказаться как можно выше»
Валерий Карпин высказался о целях «Ростова».
– Вы часто говорите, что знаете своих футболистов, поэтому задача «Ростова» – не вылететь. Неужели команда не может претендовать на что-то большее?
– С какого перепугу? На что большее? Первостепенная задача – спастись от стыков. Дальше – другая задача. В позапрошлом году мы заняли четвертое место – хорошо.
Выполним задачу спастись от стыков, тогда будем ставить задачу оказаться как можно выше. Пятое место лучше шестого, четвертое – лучше пятого, а третье – лучше четвертого.
– Если не получится занять третье место, разве вы не будете рады и четвертому?
– Нет. В позапрошлом году мы не были рады, что заняли четвертое место, потому что была возможность занять третье, – сказал тренер «Ростова».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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