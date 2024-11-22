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  • Булыкин о словах Карпина про победу «Зенита» в еврокубке: «Из группы-то не могли выйти. Сейчас без опыта международных матчей точно были бы проблемы»
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Булыкин о словах Карпина про победу «Зенита» в еврокубке: «Из группы-то не могли выйти. Сейчас без опыта международных матчей точно были бы проблемы»

Дмитрий Булыкин сомневается, что «Зенит» мог бы выиграть еврокубок сейчас.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин предположил, что петербургский клуб мог бы успешно выступить в еврокубковых турнирах: «Зенит», может, выиграл бы еврокубок, если бы участвовал. Как и «Севилья», они когда-то выигрывали Кубок УЕФА».

«Когда «Зенит» был в лучшей форме, они из группы-то не могли выйти. Сейчас без опыта международных матчей, я думаю, у них точно были бы проблемы.

Учитывая такие высказывания, можно сказать, что и сборная России выиграла бы Лигу наций, если бы участвовала сейчас», – сказал бывший нападающий сборной России.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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logoВалерий Карпин
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