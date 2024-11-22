Дюков высоко оценил работу Карпина в сборной: «Видим это и по качеству игры, и по самоотдаче. Никто не отбывает номер»
Александр Дюков оценил работу Валерия Карпина во главе сборной России.
– Довольны работой Карпина в сборной России в течение года?
– Если говорить о работе сборной, то могу дать только очень высокую оценку. Мы видим это и по качеству игры, и по самоотдаче футболистов.
Все-таки матчи неофициальные, товарищеские, но мы видим, что приезжают в сборную с желанием, а в матчах никто не отбывает номер. Никто не демонстрирует безразличие – это важно, – сказал президент РФС.
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