Дюков высоко оценил работу Карпина в сборной: «Видим это и по качеству игры, и по самоотдаче. Никто не отбывает номер»

Александр Дюков оценил работу Валерия Карпина во главе сборной России.

– Довольны работой Карпина в сборной России в течение года?

– Если говорить о работе сборной, то могу дать только очень высокую оценку. Мы видим это и по качеству игры, и по самоотдаче футболистов.

Все-таки матчи неофициальные, товарищеские, но мы видим, что приезжают в сборную с желанием, а в матчах никто не отбывает номер. Никто не демонстрирует безразличие – это важно, – сказал президент РФС .