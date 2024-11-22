«Трамп – засранец, но его избрание лучше для бизнеса». Американский владелец «Лиона» Текстор о президенте США

Джон Текстор считает, что избрание Дональда Трампа принесет пользу бизнесу.

Американский бизнесмен – владелец «Лиона» и совладелец «Кристал Пэлас». По итогам голосования Трамп был избран президентом США.

«На этих выборах сторонники Трампа борются с его противниками, вот и все.

Этот парень – засранец, но, если он станет президентом, это будет лучше для бизнеса», – заявил Текстор.

Ранее стало известно, что «Лион» могут исключить из Лиги 1 из-за проблем с финансами. Долг французского клуба составляет 505,1 миллиона евро.

Позднее Текстор заявил, что ему удалось осуществить первоначальный сбор средств в размере 38,5 млн евро. Также сообщалось , что материнская компания Eagle Football планирует продать свою долю в «Кристал Пэлас» (45% акций) на сумму около 200 миллионов евро и выйти на биржу в Нью-Йорке, надеясь таким образом заработать еще около 100 миллионов евро.

Владелец «Лиона» пообещал, что клуб не исключат из Лиги 1. Бизнесмен продаст долю в «Кристал Пэлас» для покрытия долга