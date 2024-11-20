Клубы Лиги 1 и 2 просят Федерацию футбола Франции помочь с оплатой судей. На арбитров уходит 25 млн евро за сезон – клубы хотят, чтобы 10 млн покрыла федерация

Французские клубы просят федерацию футбола помочь с оплатой судейских расходов.

Как сообщает RMC Sport, клубы Лиги 1 и Лиги 2 обратились к Федерации футбола Франции за финансовой помощью для оплаты судейства, которое на данный момент обеспечивается лигами.

Речь идет о частичном покрытии суммы – общие расходы на судей за сезон оценивается в 25 млн евро, президенты Лиги 1 и Лиги 2 запрашивают покрытие расходов в 10 млн евро от этой суммы.

Этот запрос может касаться не только следующего сезона-2025/26, но и сезона-2026/27. Вероятно, он будет обсужден на совещании Профессиональной футбольной лиги Франции о ходе выполнения экономического плана.

Отмечается, что расходы на судейство увеличились на протяжении последних нескольких сезонов, особенно с появлением в чемпионате Франции технологии ВАР.