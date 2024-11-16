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Владелец «Лиона» пообещал, что клуб не исключат из Лиги 1. Бизнесмен продаст долю в «Кристал Пэлас» для покрытия долга

Владелец «Лиона» Джон Текстор озвучил план, как избежать понижения в классе.

Ранее стало известно, что семикратный чемпион Франции будет исключен из Лиги 1 из-за долга в 505,1 млн евро, если не исправит ситуацию к лету. Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) запретила клубу подписывать новичков зимой.

Владелец «Лиона» Джон Текстор выступил на пресс-конференции в субботу, где объяснил, как он собирается покрыть дефицит в размере около 100 миллионов евро. Бизнесмен заявил, что в ближайшие месяцы в материнскую компанию Eagle Football Holdings должно поступить как минимум 300 миллионов евро, при этом не уточняется, какая часть из этих денег будет направлена непосредственно в «Лион». 

Американец подчеркнул, что регулятор учитывал «полную картину» в компании Eagle Football Holdings при принятии своих решений. Долг группы, которая также владеет бельгийским «Моленбеком» и бразильским «Ботафого», составляет 463,8 миллиона евро.

Eagle Football планирует продать свою долю в «Кристал Пэлас» (45% акций) на сумму около 200 миллионов евро и выйти на биржу в Нью-Йорке, надеясь таким образом заработать еще около 100 миллионов евро. 

«DNCG не захотела принимать во внимание продажу «Кристал Пэлас» и IPO. Это гораздо больше денег, чем требуется «Лиону». Нет никаких шансов, что мы не справимся на каком бы то ни было уровне... Если все эти деньги поступят, мы не вложим все в «Лион», но разделим с другими дочерними компаниями.

Мы находимся в хаосе, потому что DNCG не изучила наш выход на Уолл-стрит и не знакома с нашей мультиклубной системой. Наши акционеры располагают средствами. Никто не допустит, чтобы клуб вылетел.

Мы, как обычно, вложим 300 миллионов евро в виде денежных средств. У нас есть несколько вариантов, как получить деньги, но если ни один из них не сработает, то я вложу деньги вместе с нашими акционерами.

У нас 29 игроков в основной команде. Идеально было бы иметь 23 или 24 игрока. У нас на шесть игроков больше, чем нужно. Некоторые не ушли, и мы хотели укрепить команду для чемпионата. У нас переизбыток отличных игроков. Тренеру приходится принимать почти невыполнимые решения. Я ненавижу слухи о том, кто будет продан, это зависит от возможностей», – сказал Текстор.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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