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У «Гавра» Кузяева финансовые проблемы – дефицит более 10 млн евро. Исправить ситуацию могут продажи игроков зимой

«Гавр» испытывает финансовые проблемы.

Как сообщает L’Équipe, на слушаниях Национальной дирекции контроля и управления в пятницу было принято решение отрегулировать размер зарплат в клубе и запретить ему найм на платной основе.

Подчеркивается, что «Гавр» сталкивается с финансовыми трудностями на протяжении нескольких сезонов и уже ввел контроль над фондом заработной платы. Летом клуб подписывал только свободных агентов или игроков на правах аренды.

Кроме того, клуб пребывает в состоянии конфликта с Лигой 1 по поводу распределения средств от сделки с инвестиционным фондом CVC Capital Partners, а также, как и другие клубы, пострадал от падения доходов от телевизионных прав.

Общий дефицит клуба составляет чуть больше 10 миллионов евро. Исправить ситуацию могут помочь продажи во время зимнего трансферного окна и привлечение акционерного капитала.

Напомним, ранее сообщалось, что выступающий за «Гавр» Далер Кузяев может вернуться в «Зенит».

Медведев о возвращении Кузяева в «Зенит»: «Предлагали вернуться в юбилейный сезон. Он сказал, что еще хочет сыграть во Франции. Обсудим летом»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
возможные трансферы
бизнес
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logoДалер Кузяев
кризис
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