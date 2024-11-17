У «Гавра» Кузяева финансовые проблемы – дефицит более 10 млн евро. Исправить ситуацию могут продажи игроков зимой
Как сообщает L’Équipe, на слушаниях Национальной дирекции контроля и управления в пятницу было принято решение отрегулировать размер зарплат в клубе и запретить ему найм на платной основе.
Подчеркивается, что «Гавр» сталкивается с финансовыми трудностями на протяжении нескольких сезонов и уже ввел контроль над фондом заработной платы. Летом клуб подписывал только свободных агентов или игроков на правах аренды.
Кроме того, клуб пребывает в состоянии конфликта с Лигой 1 по поводу распределения средств от сделки с инвестиционным фондом CVC Capital Partners, а также, как и другие клубы, пострадал от падения доходов от телевизионных прав.
Общий дефицит клуба составляет чуть больше 10 миллионов евро. Исправить ситуацию могут помочь продажи во время зимнего трансферного окна и привлечение акционерного капитала.
Напомним, ранее сообщалось, что выступающий за «Гавр» Далер Кузяев может вернуться в «Зенит».
Медведев о возвращении Кузяева в «Зенит»: «Предлагали вернуться в юбилейный сезон. Он сказал, что еще хочет сыграть во Франции. Обсудим летом»
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