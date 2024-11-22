Дзюба после 0:3 с «Рубином»: «Даку сегодня сильнее Роналду и Ибрагимовича. Голы сами себе привозим. Самые легкие и дешевые голы – у нас»
Артем Дзюба подвел итоги матча «Рубин» – «Акрон» (3:0).
Дублем в матче отметился форвард «Рубина» Мирлинд Даку.
«Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Криштиану.
Голы сами себе привозим, так нельзя. Самые легкие голы, самые дешевые – у нас. Нужно это убирать. Проиграли сегодня без вопросов», – сказал форвард «Акрона».
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