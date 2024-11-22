Дзюба после 0:3 с «Рубином»: «Даку сегодня сильнее Роналду и Ибрагимовича. Голы сами себе привозим. Самые легкие и дешевые голы – у нас»

Артем Дзюба подвел итоги матча «Рубин» – «Акрон» (3:0).

Дублем в матче отметился форвард «Рубина » Мирлинд Даку.

«Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Криштиану.

Голы сами себе привозим, так нельзя. Самые легкие голы, самые дешевые – у нас. Нужно это убирать. Проиграли сегодня без вопросов», – сказал форвард «Акрона ».