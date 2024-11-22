Карпин о Дзюбе в сборной: «Есть нападающие не хуже, по нашему мнению. Были бы официальные матчи – вызывали бы всех лучших»
Ранее 36-летний нападающий «Акрона» заявил, что хотел бы провести еще несколько матчей за национальную команду.
– Он уже попадал в расширенный список. Потом что-то не срослось. Сейчас, если у кого-то что-то побаливает, мы их не вызываем – например, Головина.
Но были бы официальные матчи отбора, мы вызывали бы всех лучших на данный момент.
– Дзюбу вы не рассматриваете в силу его возраста? Ему уже 36 лет.
– И в силу возраста, и есть другие нападающие, которые как минимум не хуже, по нашему мнению, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Артем Дзюба: «Ни на кого уже давно зла не держу – ни на Карпина, ни на Семака, ни на Галактионова. Валерий Георгиевич, пора взрослеть»
Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «Зачем? У многих есть цель играть за сборную. Всех вызывать?»
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