Корнеев о Дзюбе в сборной: «Не понимаю, почему мы мусолим его фамилию. Он не наиграл на вызов»

Игорь Корнеев считает, что Артем Дзюба пока не заслуживает вызова в сборную.

Последний раз 36‑летний Дзюба играл за сборную в июле 2021 года в матче заключительного тура группового этапа Евро‑2020 против Дании (1:4).

«Я не понимаю, почему мы мусолим фамилию Дзюбы. Ладно бы он там последние пять матчей забивал в каждой игре. Наверное, в таком случае был бы вопрос.

Но мы говорим о футболисте, который не наиграл на вызов», – сказал бывший тренер сборной России

У Дзюбы 55 матчей за сборную России, в которых он забил 30 голов. Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.