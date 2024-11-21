Корнеев о Дзюбе в сборной: «Не понимаю, почему мы мусолим его фамилию. Он не наиграл на вызов»
Игорь Корнеев считает, что Артем Дзюба пока не заслуживает вызова в сборную.
Последний раз 36‑летний Дзюба играл за сборную в июле 2021 года в матче заключительного тура группового этапа Евро‑2020 против Дании (1:4).
«Я не понимаю, почему мы мусолим фамилию Дзюбы. Ладно бы он там последние пять матчей забивал в каждой игре. Наверное, в таком случае был бы вопрос.
Но мы говорим о футболисте, который не наиграл на вызов», – сказал бывший тренер сборной России
У Дзюбы 55 матчей за сборную России, в которых он забил 30 голов. Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
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