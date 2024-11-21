Заур Тедеев: «Дзюба спокойно может стать тренером. У него хороший опыт работы с великими специалистами»

Заур Тедеев считает, что Артем Дзюба может стать тренером.

«Есть ли у Дзюбы задатки тренера? Артема многое интересует в плане подготовки, у него хороший опыт работы с великими специалистами.

Если он захочет попробовать, то для него это нормальное продолжение карьеры в футболе. Мне кажется, что он спокойно может стать тренером», – сказал главный тренер «Акрона».