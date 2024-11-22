Пеп о четырех поражениях «Ман Сити» подряд: «Должны переломить ситуацию. Нужно начать побеждать»

Пеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» должен переломить ситуацию.

Команда из Манчестера ранее проиграла 4 матча подряд.

«Мы должны переломить ситуацию. Мы должны начать побеждать в матчах, знаем об этом.

Мы возвращаемся домой, так что, надеюсь, сможем хорошо выступить и начнем входить в свой ритм», – сказал тренер «Ман Сити ».

Напомним, 23 ноября «Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках АПЛ .