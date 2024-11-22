Сборные ушли в спячку до марта – теперь только клубный футбол. Что интересного нам подготовили первые же матчи?

Программу составили Тимур Боков, Андрей Клещенок, Артем Денисов, Вадим Лукомский и Никита Киселев.

Пятница. 22 ноября

Одна из лучших защит Европы против «ПСЖ»

«ПСЖ» – «Тулуза» не кажется яркой вывеской, но интерес в том, что моментов меньше, чем «Тулуза», во всех топ-лигах допускают только «Бавария», «Ювентус» и «Монако». А еще «Тулуза» замыкает тройку Лиги 1 по ожидаемым очкам, хотя в реальности идет 10-й. Может, не повезет в очередной раз, но команда способна напрячь «ПСЖ».

Кстати, именно «Тулуза» – последняя команда, победившая «ПСЖ» в Лиге 1. Это был 33-й тур прошлого сезона.

Суббота. 23 ноября

Шахину лучше не терять очки снова

«Дортмунд» примет «Фрайбург» – и «Фрайбург» идет выше в таблице, 5-е место (17 очков) против 7-го (16). «Фрайбург» хорош в защите, Грифо и Доан всегда готовы реализовать редкий момент.

А «Боруссия» после двух хороших игр (2:1 с «Лейпцигом» и 1:0 со «Штурмом») откатилась к невнятному футболу, проиграв «Майнцу» 1:3. Конечно, Шахина не уволят, но ситуация у Нури так себе, до новогодней паузы нужны и хорошие результаты, и уж хоть какой-то силуэт поставленной игры.

Переломанный «Юве» против растерянного «Милана»

Фонсека пока не понимает, как перенести стиль в итальянский футбол. В этом матче, вероятно, и пытаться не будет: отдаст мяч туринцам и положится на переходные фазы. В удачных больших матчах миланцы именно так и делали.

Одна из потерь скорее на руку Мотте, чем Фонсеке. Влахович не сыграет. Миланская защита пока не привыкла к зонной игре, и отсутствие форварда, которые оставляет ориентир для движения, усложнит задачу. Особенно если не выйдет Габбия.

Гвардиола остается. «Тоттенхэм» (и вся лига) настраиваются на худшее?

Две новости по соседству: «Сити» проиграл четыре матча подряд» и «Пеп Гвардиола продлил контракт на два года».

В интервью по мотивам продления каталонец подтвердил, что текущий мини-кризис был среди факторов, на которые он ориентировался – не мог бросить команду в такой момент. Теперь у чемпиона есть определенность – и злой топовый тренер, который никуда не собирается. Испугаться должен Эндж Постекоглу. Именно он запустил цикл из четырех поражений победой над полурезервным составом «Сити» в Кубке Лиги. В этот раз будет труднее: воодушевленная хорошей новостью основа на «Этихаде».

У «Тоттенхэма» очень невовремя выбыли важные разрушители. Получивший 7-матчевый бан Родриго Бентанкур мог пригодиться именно в матче такого типа (надо больше обороняться, чем обычно), лучший центрдеф Мики ван де Вен все еще сломан, Кристиан Ромеро под вопросом.

Оскар Мингеса – самый яркий латераль Испании

Не падайте, фанаты «Барселоны». Возможно, вы запомнили Оскара одним из главных мемов эпохи Хави, но прямо сейчас он классный. «Сельта» играет по схеме 3-4-3, где Мингеса закрывает правый фланг и активно взаимодействует с Яго Аспасом. Но этим дело не ограничивается.

Оскар – плеймейкер «Сельты»: лидирует по продвигающим передачам, пасам в штрафную и действиям, приводящим к голам. Мингеса – второй после Аспаса по передачам под удар, уникально для крайнего защитника. Главное: пять ассистов за 12 матчей, больше только у Рафиньи и Ламина Ямаля.

Мингеса – главное открытие Ла Лиги сейчас. Матч с «Барсой» – шанс доказать это.

Воскресенье. 24 ноября

Вертикальная битва Ла Лиги за ЛЧ

«Вильярреал» идет в зоне ЛЧ, следом на три очка отстает «Осасуна». Афиша, которую мы не ждали, но с радостью посмотрим!

Это дерби: «Вильярреал» и «Осасуна» – самые вертикальные команды Ла Лиги. Они ставят на фланги и много навешивают, пихают мяч. Жизненно необходимо свободное пространство. «Вильярреал» – символ яркости. «Осасуна» более практичная и может в автобус.

Стили одинаковые, а вот подходы разные.

Первый матч Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Главная премьера выходных.

Английские медиа одержимы первым матчем Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед». Интерес так высок, что BBC делится наблюдениями по 6-минутной видеонарезке с первой тренировки португальца.

Все из-за зацикленности Аморима на схеме с тремя центральными защитниками.

Перестроится ли «Юнайтед» сразу? Судя по инсайдам – да. 3-4-3 или 3-4-2-1? Какую роль получит Бруну – одной из двух десяток или все же поглубже? Кого Рубен видит латералями? Среди вариантов на будущее – Гарначо и Антони. Фанаты «МЮ» наконец увидят Лени Йоро? Ему отводят важную роль в тройке ЦЗ. Мэйсон Маунт, блиставший в похожей системе Тухеля в «Чесли», проснется?

Да, лучше не разгоняться в ожиданиях: у Аморима была всего неделя тренировок, а игроки основы только вернулись из сборных. «Вы увидите идею. Могу гарантировать», – обещает португалец.

Соперник – неплохо прессенгующий (что создало проблемы даже «Ливерпулю»), но скромный по ресурсам «Ипсвич».

Дебют Раньери против «Наполи»

Каким предстанет Конте, мы знаем – интриги никакой. Какой будет очередная новая «Рома», вопрос. Почти во всех матчах они доминировали на поле, подавляя прессингом и владением, и страдали то от стерильности, то от реализации. Но Клаудио – мастер эффективного упрощения. Велика вероятность, что он привычно отдаст мяч и положится на контратаки – в надежде, что Довбик справится с опекой Буонджорно.

Умный «Лацио» против набирающей прессинг-машины

«Лацио» Барони – пример, как может выглядеть далеко не лучший состав, когда каждый на своем месте. Римляне идут в группе лидеров. В их 4-2-4 есть все: своевременный прессинг, умные отходы назад, подстройка под атлетизм левого защитника Тавареша (лучший ассистент топ-лиг), пара полузащитников в удобных ролях. Они не делают ничего авангардного, но хороши практичной приземленностью.

«Болонья» постепенно приноравливается к Итальяно. В Серии А команда не проигрывает со 2-го тура, в последний месяц научилась побеждать (трижды кряду), а в ЛЧ, несмотря на поражения, по игре не уступила ни «Монако», ни «Астон Вилле». Сценарий прежний: задавить страшным персональным прессингом, растечься по последней трети и выискивать дыры в защите.

«Лацио» будет без Тавареша – это минус для атаки, но плюс для защиты: опасно держать такого фулбека против разыгравшегося Орсолини.

Баскское дерби. Без Захаряна

Арсен не готов, только начал тренировки с партнерами.

«Сосьедад», кажется, выходит из кризиса: снова в топ-8, обыграли «Барсу». Иманоль Альгуасиль считает, что этот матч переломит плохой сезон. Баскское дерби проверит амбиции.

«Атлетик» видит себя топ-клубом, но процесс трудный. Стали сдержаннее и наказывают соперников за ошибки. «Атлетик» повзрослел, у «Сосьедада» переходный возраст.

Касадо – новый опорник «Барсы». Его прозвали испанским Киммихом и пираньей

Фото: Gettyimages.ru /Stuart Franklin, Ash Donelon, Alex Caparros