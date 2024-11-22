Матчи «Ман Сити» – другой вид спорта. И это главная проблема Пепа

В начале 2020-го иберийские косатки вдруг серийно атаковали лодки в Гибралтарском проливе по одному сценарию: заходили с кормы, вгрызались в руль, пока компаньоны раскачивали судно, иногда разворачивая его на 360 градусов. В нападениях участвовали от 15 до 30 косаток, за три года зафиксировано около 500 нападений, 250 лодок получили повреждения, четыре затонули, люди не пострадали. Прежде подобного не случалось, тем более в таком количестве. Косатки мирно игнорировали яхты и другие суда, признавая их превосходство и опасаясь. Но в какой-то день почувствовали уязвимость. И началось.

В 2024-м впервые в эпоху Пепа Гвардиолы «Манчестер Сити» обыграли четыре раза подряд. Сценарий схожий: соперники отдавали мяч, а потом убегали в контратаки. Прежде подобной серии не бывало. Дело не только в череде неудач, но и в том, что соперники побеждали по делу – минимум в трех матчах из четырех превзошли чемпиона по xG (с точными данными по кубковой игре сложнее ). Команды явно учились друг у друга, исследовали слабости топ-клуба, почувствовали уязвимость. И началось.

Степень аномальности та же, что и при нападениях косаток на лодки. Да, «Сити» и раньше погружался в кризисы, но особенность в том, что матчи сейчас слились в одну неприятную для Пепа картину.

При нем «Ман Сити» всегда забивал процентов на 10 больше ожидаемого, сейчас расклад нетипичен – забитых голов столько же, сколько xG. Да, выборка мала для больших выводов, вероятно, ситуация поправится, но сложно отрицать, что прямо сейчас чемпиону с трудом даются голы и моменты. По созданным явным шансам без учета пенальти «Ман Сити» пятый в лиге.

Если вы часто смотрите АПЛ, то без проблем узнаете эту картину. 11 игроков «Ман Сити» на чужой трети (или близко к ней) в поиске вариантов, соперник вжат, но выглядит стойко.

Можно возразить, что порой так страдают все большие клубы, которые сталкиваются с автобусами. Но нет. «Ман Сити» этой осенью упирался в такие стены чаще остальных. Никто в АПЛ и топ-5 не полирует широкую оборонительную линию настолько высоко.

Более того, статистика выглядит перебором, даже если сравнивать нынешний «Сити» с другими «Сити». В матчах ЛЧ и АПЛ этого сезона средняя высота паса команды Пепа – почти 61 метр, на 5 метров выше, чем предыдущий максимальный показатель (есть данные только с 2020-го).

Выходит, матчи «Сити» – какой-то отдельный вид футбола. В нем тоже есть мяч, две команды, а полевым нельзя играть руками. Но в деталях сходств меньше. Матчи «Сити» напоминают замысловатое упражнение на тренировке. Команда в красных манишках защищается и не должна подниматься выше 30 метров от ворот до того, как отберет мяч. А команда в голубом располагается у чужой трети в полном составе (кроме вратаря) и пытается передачами или дриблингом найти хоть какое-то пространство.

«В футболе из-за правил одна команда может оставаться 90 минут в штрафной площади, ничего не делать, а потом выскочить в контратаку и забить, – говорил недавно Пеп. – И все скажут: «О, это шедевр, мастер, гений». Я не сужу, не поймите меня неправильно, но такова реальность.

И шаг за шагом мы учимся [взламывать глубокую защиту], есть один важный нюанс – терпение. Я знаю, что игроки хотят кроссов, ударов и всего такого, но впереди 18 игроков, нет пространства между линиями. Да, впереди для кросса есть Эрлинг Холанд, но кто еще? Фил Фоден, Бернарду Силва, который такой же маленький, как мой сын. У нас нет Питера Крауча».

Пеп сказал это после успешного матча со «Спартой» (5:0), но очевидно, на такую развернутую мысль его подтолкнули предыдущие игры.

Посмотрите на сетки передач «Ман Сити» в этом сезоне – в шести случаях вся команда умещается на чужой половине. Это значит, что даже защитники большую часть матча проводили за центральной линией. Одна игра – ок, два – тоже, но шесть из пятнадцати в турнирах вроде АПЛ и ЛЧ – не перебор ли? Даже с учетом того, что «Арсенал» забыл про мяч после удаления Троссарда.

А как же выманивание в прессинг? Розыгрыши с использованием вратаря? Хороший вопрос, ответит вам Пеп Гвардиола.

«Не думаю, что это сработает, – говорил тренер. – Может быть. Но если они не хотят атаковать и мы не хотим атаковать, что будет дальше? Я не знаю. В баскетболе у ​​вас есть 24 секунды на бросок, в теннисе вы должны что-то сделать. Что будет, если Рубен [Диаш] или Ману[Аканджи] встанут и скажут: «Я не буду атаковать». Что произойдет? Я не знаю».

В общем, мироустройство оставляет для «Ман Сити» только позиционные атаки, и здесь невозможно обойти стороной Холанда, который целых четыре матча забивает меньше ожидаемого. Если взбесило слово «целых», то вас можно понять. Холанд по-прежнему забивает много и на дистанции сезона с реализацией у него полный порядок. При этом, как заметил Слава Палагин , возможно, соперники нашли способ, как меньше бояться норвежца. Один из способов – схема в 3 центральных защитника. В этом сезоне против «Сити» ее применяют гораздо чаще. Пока пока нельзя достоверно ответить, что это – совпадение или тактика.

Потому что сама формация не гарантирует успех, Холанд в этом сезоне забивал против трех центральных. И не однажды.

Да и не всегда выжидательная тактика соперника приводила к потерям «Сити», как не каждое нападение косаток топило лодку. Но чувствуется, что в футболе Пепа обозначилась уязвимость – вероятно, временная.

10 атакующих игроков в бесконечном поиске идей у чужих ворот – только часть проблемы. Перевод таких сил вперед нарушает баланс, открывая пространство для контратак соперника. Этим отлично воспользовался «Брайтон», который изматывал уставшего правого защитника Кайла Уокера фланговыми рывками Каору Митомы и в конечном счете добился победы.

Поэтому Пепа легко обвинить в авантюризме, слишком открытой тактике, но если подумать, выбор у него не такой большой: либо играть как сейчас, либо ехать на семинар ватокатов в особняк Луиса Энрике.

Почему вообще «Сити» вдруг попал в изнанку футбола и как долго там пробудет, – главный вопрос осени. Вероятно, дело и в травмах (с Де Брюйне и Родри взламывать гораздо проще), и в особенностях состава (слишком многое завязано на Холанде), и в усталости Фодена после Евро, и в том, что соперники подсмотрели друг у друга эффективный способ противодействия. И много в чем еще.

Но очень интригует, что с такой головоломкой столкнулся именно Пеп. Тренер, который раньше от скуки ставил вызовы себе сам, а теперь наконец-то получил интересную задачу извне. Конечно, решение может быть банальным – вернуться к настройкам с КДБ на поле, когда тот наберет форму. Только не факт, что этого будет достаточно.

Что происходит с «Ман Сити»?

Телеграм-канал автора

Фото: Li Ying/Global Look Press