Итоги черной серии «Ман Сити»: больше не главный фаворит АПЛ, но в победу в ЛЧ еще верят

«Манчестер Сити» в очередной раз начинал сезон в статусе главного фаворита всех турниров, в которых задействован. А спустя три месяца клуб столкнулся с беспрецедентным кризисом.

У «Сити» при Гвардиоле такого спада еще не было, он считает это вызовом

Черная серия началась с вылета от «Тоттенхэма» из Кубка лиги, за ним последовали поражение от «Борнмута» в АПЛ, разгром от «Спортинга» в ЛЧ и второе поражение подряд в АПЛ от «Брайтона».

Всегда опасно приписывать таким монстрам, как «Сити», кризис, однако за последние две недели «горожане» открыли для себя несколько фактов со словом «впервые»:

● Впервые с 2006-го серия поражений достигла четырех матчей

● Впервые при Гвардиоле проиграли четыре матча кряду

● Впервые в тренерской карьере Гвардиола потерпел четыре поражения подряд в игровое время

● Впервые с 2020-го потерпели разгром

● Впервые в истории проиграли «Борнмуту»

● Впервые с 2021-го уступили «Брайтону»

● Впервые за 27 матчей проиграли в основное время в Лиге чемпионов.

После четвертого подряд поражения Гвардиола рассуждал: «Люди хотят, чтобы наша эра закончилась. Это нормально, и так бывает, потому что мы многое выиграли. Закончится ли эта эпоха? Конечно, она не бесконечна. В следующие 56 лет «Сити» не будет выигрывать каждый матч АПЛ.

Проигрывать матчи – это нормально. Эта ситуация – вызов для меня. Я люблю вызовы. Я не отступлю. Я хочу преуспеть больше, чем когда-либо. Когда восстановятся травмированные футболисты, мы, я уверен, снова будем в лучшей форме».

Пеп спокоен – согласно инсайдам, руководство «Сити» доверяет ему и хочет сохранить на тренерском посту. При этом в линии на следующее увольнение в АПЛ Гвардиола приблизился к первой десятке (11-я строчка за 50.00), хотя всегда котировался одним из андердогов. В кэфах на «Сити» тоже есть изменения.

«Ман Сити» – больше не фаворит АПЛ

До старта АПЛ «Ман Сити» по традиции котировался главным фаворитом, хоть и не таким явным, как год назад. Защита титула шла за 2.15, совсем рядом был «Арсенал» с кэфом 2.90. В топ-5 были «Ливерпуль» (9.00), «Челси» (15.00) и «Ньюкасл» (25.00).

«Горожане» стартовали с четырех побед, но после шестого тура отдали первую строчку «Ливерпулю». Кэф медленно шел вверх. После поражения от «Борнмута» некоторые букмекеры сравняли шансы «Сити» и «Ливерпуля» – по 2.70. А когда «Сити» проиграл второй матч подряд в АПЛ, банда Арне Слота стала новым фаворитом Премьер-лиги. «Ман Сити» теперь – второй фаворит за 3.20.

После 11 туров у «горожан» вторая строчка и пять очков до лидирующего «Ливерпуля». Разница некритичная – «Ман Сити» отыгрывал и больше. Кроме того, банда Гвардиолы часто выступает лучше во второй половине сезона, чем в первой.

Кэф на победу в ЛЧ вырос, но «Сити» остается главным фаворитом

До старта Лиги чемпионов букмекеры прогнозировали победу «Сити» на общем этапе за 4.00. После четырех туров «горожане» идут десятыми и рискуют получить лишний раунд. Теперь им нужно набирать максимальное количество очков в матчах против «Фейеноорда», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Брюгге». А кэф на победу на общем этапе взлетел до 20.00.

Любопытно, что банда Гвардиолы все еще остается главным кандидатом на итоговое чемпионство в ЛЧ. Только кэф немного подрос – с 3.70 до 4.50. «Сити» – до сих пор первый фаворит и по версии Opta. Но вероятность упала с 24% до 19%. А вот Goal не согласен: после четырех туров в списке фаворитов поставил «горожан» на четвертое место, а первое отдал «Ливерпулю».

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После международного перерыва «горожан» ждут два домашних матча против «Тоттенхэма» и «Фейеноорда», а после – выезд на «Энфилд». Кэфы на соперников упали, но незначительно – все-таки черная серия должна когда-то прерваться.

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