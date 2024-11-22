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Постекоглу о бане Бентанкура за шутку о корейцах: «Люди хотят сжигать других на костре в наши дни. «Тоттенхэм» считает, что 7 матчей – это слишком сурово»

Эндж Постекоглу высказался об апелляции на бан Родриго Бентанкура за шутку.

Ранее полузащитник «Тоттенхэма» был отстранен на 7 матчей за шутку про Сон Хын Мина, которую Футбольная ассоциация Англии сочла расистской.

Напомним, уругвайский футболист в телеэфире отреагировал на просьбу ведущего подарить ему футболку корейского игрока так: «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково».

«Меня не интересует, как это выглядит и так далее. Я всегда говорил, что он совершил ошибку, это мы признали и примем наказание.

Но мы считаем, что бан на 7 матчей слишком суров, и «Тоттенхэм» подал апелляцию, что является нашим правом. Вот и все.

Знаю, что в наши дни люди хотят сжигать других на костре, но, как я постоянно говорю, часть процесса заключается в осознании.

Когда кто-то совершает ошибку и получает наказание, часть этого процесса – воспитательная. Надеюсь, люди поймут, что Родриго движется вперед», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.

Постекоглу о бане Бентанкура на 7 игр за шутку о корейцах: «Родриго – прекрасный человек, совершивший ошибку»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
logoРодриго Бентанкур
logoЭндж Постекоглу
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
дисквалификации
дискриминация
logoСон Хын Мин
logoСборная Уругвая по футболу
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