Постекоглу о бане Бентанкура за шутку о корейцах: «Люди хотят сжигать других на костре в наши дни. «Тоттенхэм» считает, что 7 матчей – это слишком сурово»
Ранее полузащитник «Тоттенхэма» был отстранен на 7 матчей за шутку про Сон Хын Мина, которую Футбольная ассоциация Англии сочла расистской.
Напомним, уругвайский футболист в телеэфире отреагировал на просьбу ведущего подарить ему футболку корейского игрока так: «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково».
«Меня не интересует, как это выглядит и так далее. Я всегда говорил, что он совершил ошибку, это мы признали и примем наказание.
Но мы считаем, что бан на 7 матчей слишком суров, и «Тоттенхэм» подал апелляцию, что является нашим правом. Вот и все.
Знаю, что в наши дни люди хотят сжигать других на костре, но, как я постоянно говорю, часть процесса заключается в осознании.
Когда кто-то совершает ошибку и получает наказание, часть этого процесса – воспитательная. Надеюсь, люди поймут, что Родриго движется вперед», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.
Постекоглу о бане Бентанкура на 7 игр за шутку о корейцах: «Родриго – прекрасный человек, совершивший ошибку»
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