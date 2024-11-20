«Тоттенхэм» обжалует срок дисквалификации Бентанкура за шутку о корейцах. Минимальное наказание за расизм – 6 матчей
«Тоттенхэм» обжалует дисквалификацию Родриго Бентанкура.
Напомним, в июне в сети распространился ролик с участием уругвайского футболиста, в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго.
Полузащитник лондонского клуба был отстранен на 7 матчей за шутку, которую Футбольная ассоциация Англии сочла расистской.
По информации The Telegraph, «Тоттенхэм» планирует подать апелляцию на это решение. «Шпоры» надеются на сокращение срока наказания, а не на полную его отмену.
Отмечается, что сокращение бана Бентанкура вряд ли будет ощутимым – минимальным наказанием за расизм является шестиматчевая дисквалификация.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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