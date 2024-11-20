«Тоттенхэм» обжалует срок дисквалификации Бентанкура за шутку о корейцах. Минимальное наказание за расизм – 6 матчей

«Тоттенхэм» обжалует дисквалификацию Родриго Бентанкура.

Напомним, в июне в сети распространился ролик с участием уругвайского футболиста, в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго .

Полузащитник лондонского клуба был отстранен на 7 матчей за шутку, которую Футбольная ассоциация Англии сочла расистской.

По информации The Telegraph, «Тоттенхэм » планирует подать апелляцию на это решение. «Шпоры» надеются на сокращение срока наказания, а не на полную его отмену.

Отмечается, что сокращение бана Бентанкура вряд ли будет ощутимым – минимальным наказанием за расизм является шестиматчевая дисквалификация.