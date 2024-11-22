Постекоглу о бане Бентанкура на 7 игр за шутку о корейцах: «Родриго – прекрасный человек, совершивший ошибку»

Эндж Постекоглу не согласен со сроком дисквалификации Родриго Бентанкура.

Напомним, в июне в сети распространился ролик с участием уругвайского футболиста, в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго .

Полузащитник лондонского клуба был отстранен на 7 матчей за шутку, которую Футбольная ассоциация Англии сочла расистской.

«Тоттенхэм» подал апелляцию на решение о дисквалификации Бентанкура, заявив , что принимает обвинительное заключение, но считает наказание чрезмерно строгим. Клуб просит сократить срок бана.

«Я полностью поддерживаю решение клуба обжаловать тяжесть наказания.

Я говорил с Родриго накануне [решения FA], и, как я уже говорил, он понимает, что совершил ошибку, и готов принять любое наказание.

Мы как клуб поддержим его, потому что для меня неоспоримо одно: я его знаю, он – прекрасный человек, невероятный одноклубник и человек с безупречной репутацией, который совершил ошибку», – сказал главный тренер «Тоттенхэма » в интервью Sky Sports.