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Постекоглу о бане Бентанкура на 7 игр за шутку о корейцах: «Родриго – прекрасный человек, совершивший ошибку»

Эндж Постекоглу не согласен со сроком дисквалификации Родриго Бентанкура.

Напомним, в июне в сети распространился ролик с участием уругвайского футболиста, в котором телеведущий просит у Бентанкура футболку его партнера по команде. «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго.

Полузащитник лондонского клуба был отстранен на 7 матчей за шутку, которую Футбольная ассоциация Англии сочла расистской.

«Тоттенхэм» подал апелляцию на решение о дисквалификации Бентанкура, заявив, что принимает обвинительное заключение, но считает наказание чрезмерно строгим. Клуб просит сократить срок бана.

«Я полностью поддерживаю решение клуба обжаловать тяжесть наказания.

Я говорил с Родриго накануне [решения FA], и, как я уже говорил, он понимает, что совершил ошибку, и готов принять любое наказание.

Мы как клуб поддержим его, потому что для меня неоспоримо одно: я его знаю, он – прекрасный человек, невероятный одноклубник и человек с безупречной репутацией, который совершил ошибку», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в интервью Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoСон Хын Мин
logoРодриго Бентанкур
logoЭндж Постекоглу
дисквалификации
logoСборная Уругвая по футболу
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