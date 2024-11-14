«Они все выглядят одинаково». Бентанкур пошутил о корейцах и Соне – грозит 7-матчевый бан

Скандал в «Тоттенхэме».

Родриго Бентанкур из «Тоттенхэма», похоже, получит дисквалификацию аж на семь матчей. Все из-за неудачной шутке о национальности Сон Хын Мина.

Что случилось? Бентанкур пошутил на уругвайском ТВ, а потом извинился перед Соном

Еще летом в соцсетях разлетелся отрывок из интервью Родриго уругвайскому телеканалу Canal10 – в нем телеведущий Рафаэль Котело просит у футболиста майку любого партнера по «Тоттенхэму».

Бентанкур улыбается: «Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково».

Ведущий ответил: «Заметно, да!»

Ролик просочился в Reddit и стал вирусным. Родриго сразу извинился перед Соном в соцсетях:

«Брат, Сонни! Я приношу свои извинения за то, что произошло. Это просто плохая шутка. Ты знаешь, что я люблю тебя. Я бы никогда не проявил неуважения к тебе и не причинил бы боль. Я люблю тебя, брат!»

Уже через месяц футбольная ассоциация Англии предъявила уругвайцу обвинения в «неподобающем поведении», а также использовании «оскорбительной или уничижительной лексики по национальному или расовому признаку».

«Он чуть не заплакал». Сон не обижен на Бентанкура

Сон Хын Мин тут же защитил партнера в медиа:

«Мы с Бентанкуром поговорили. Он совершил ошибку, знает про это и извинился. Он никогда не стал бы намеренно говорить что-то обидное. Мы братья. Ничего не изменилось. Мы прошли через это, мы снова вместе в предсезонке. Будем сражаться за наш клуб как единое целое.

Конечно, я люблю Родриго. У нас много хороших воспоминаний. Мы вместе с тех пор, как он перешел к нам. Это было так давно. Он все осознал и сразу извинился. У нас был отпуск. Я сидел дома и даже не понял, что происходит. Бентанкур отправил мне длинное сообщение, было видно, что оно шло от сердца. Ему было очень стыдно.

Он чуть не заплакал, когда извинялся. Ему было жаль. Все мы люди и совершаем ошибки – остается учиться на них. Он все понимает, ничего страшного».

Это не первый расистский скандал с участием Сона

В 2023-м за оскорбительные жесты на три года отстранили фаната «Кристал Пэлас», который сужал глаза перед корейцем. А сотни твитов про собачатину после каждого матча «Тоттенхэма» уже обычное дело.

Всего за карьеру Сон Хын Мина в АПЛ за расистские оскорбления в его адрес полиция задержала восемь человек.

Еще история: в том же 2023-м зрители нашли расистский подтекст в словах комментатора Sky Sports Мартина Тайлера: «Сон защищается «в стиле восточных единоборств». Представитель канала тогда заявил, что с 77-летним сотрудником провели «серьезную беседу».

Сона в Англии все устраивает, о расизме он говорил только в контексте Германии: «Глядя на то, как рыдают немцы, я чувствовал, что смог отомстить, делая то, что мне нравится. Я переехал в Германию, когда был совсем молодым. Я пережил там много тяжелых моментов и сталкивался с проявлениями расизма».

Сейчас, похоже, новый непростой момент, но для неосторожного Бентанкура.

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Justin Setterfield