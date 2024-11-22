Карпин о том, что «Ростов» ездит на матчи РПЛ на поездах и автобусах: «Очень тяжело, но никто же не умер. То, что мы привыкли – бред сумасшедшего, невозможно привыкнуть»

Валерий Карпин высказался о поездках на автобусах и поездах на матчи РПЛ.

Ранее полузащитник сборной России и клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал , что добирался из США в Россию около суток.

– Вы играли против не самого сильного соперника в Краснодаре, где закрыт аэропорт. Условный Миранчук мало того что отправился в кругосветное путешествие, так еще и проехал на поезде несколько часов.

– Абсолютно ничего страшного. Из Америки в Японию летают же люди. Один раз прилететь можно.

А как мы ездим каждый раз на поездах и автобусах из Ростова?

– Вы уже привыкли.

– Вы считаете, что к этому можно привыкнуть? Невозможно! То, что мы привыкли, потому что часто ездим – это бред сумасшедшего.

Это очень тяжело. Но никто же не умер. И Миранчук не умрет. Не вижу никакой проблемы, – сказал главный тренер «Ростова » и сборной России Валерий Карпин .

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