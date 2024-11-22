Карпин о том, что «Ростов» ездит на матчи РПЛ на поездах и автобусах: «Очень тяжело, но никто же не умер. То, что мы привыкли – бред сумасшедшего, невозможно привыкнуть»
Ранее полузащитник сборной России и клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что добирался из США в Россию около суток.
– Вы играли против не самого сильного соперника в Краснодаре, где закрыт аэропорт. Условный Миранчук мало того что отправился в кругосветное путешествие, так еще и проехал на поезде несколько часов.
– Абсолютно ничего страшного. Из Америки в Японию летают же люди. Один раз прилететь можно.
А как мы ездим каждый раз на поездах и автобусах из Ростова?
– Вы уже привыкли.
– Вы считаете, что к этому можно привыкнуть? Невозможно! То, что мы привыкли, потому что часто ездим – это бред сумасшедшего.
Это очень тяжело. Но никто же не умер. И Миранчук не умрет. Не вижу никакой проблемы, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин.
Карпин о Дзюбе в сборной: «Есть нападающие не хуже, по нашему мнению. Были бы официальные матчи – вызывали бы всех лучших»
Карпин о пиве: «Оно лучше колы – это хотя бы не химия. Две кружки по 0,5 – ничего страшного, но вода лучше»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий