Валерий Карпин: «Зенит», может, выиграл бы еврокубок, если бы участвовал. Как и «Севилья», они когда-то выигрывали Кубок УЕФА»
Валерий Карпин предположил, что «Зенит» мог бы выиграть еврокубок.
Клуб из Санкт-Петербурга побеждал в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА в 2008 году.
– «Севилья» много раз выигрывала Лигу Европы. У нас кто-то может с ней сравниться?
– «Зенит». Не надо привязываться только к результату. «Севилья» выигрывала когда-то, так и «Зенит» тоже когда-то выигрывал Кубок УЕФА.
И если бы сейчас он играл в еврокубках, может быть, выиграл бы, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин.
Карпин о Черданцеве: «Некомпетентные люди начинают делиться вкусовщиной – 8-9 лет назад я говорил им о том же прямо в лицо. Смотреть футбол и видеть его – разные вещи»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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