Валерий Карпин: «Зенит», может, выиграл бы еврокубок, если бы участвовал. Как и «Севилья», они когда-то выигрывали Кубок УЕФА»

Валерий Карпин предположил, что «Зенит» мог бы выиграть еврокубок.

Клуб из Санкт-Петербурга побеждал в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА в 2008 году.

– «Севилья» много раз выигрывала Лигу Европы. У нас кто-то может с ней сравниться?

– «Зенит ». Не надо привязываться только к результату. «Севилья » выигрывала когда-то, так и «Зенит» тоже когда-то выигрывал Кубок УЕФА.

И если бы сейчас он играл в еврокубках, может быть, выиграл бы, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин .

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