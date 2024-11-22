Карпин о том, что был готов тренировать «МЮ» в 2014-м: «Сейчас тем более готов»
Валерий Карпин заявил о готовности тренировать «Манчестер Юнайтед».
– В 2014 году вы говорили, что «тренер Карпин готов тренировать «Манчестер Юнайтед». Прошло 10 лет.
– Сейчас тем более готов (улыбается)!
– Как тогда российскому тренеру попасть в такой клуб, как «МЮ»?
– Без понятия, у меня нет понимания, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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