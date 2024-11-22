Карпин о том, что был готов тренировать «МЮ» в 2014-м: «Сейчас тем более готов»

Валерий Карпин заявил о готовности тренировать «Манчестер Юнайтед».

– В 2014 году вы говорили, что «тренер Карпин готов тренировать «Манчестер Юнайтед». Прошло 10 лет.

– Сейчас тем более готов (улыбается)!

– Как тогда российскому тренеру попасть в такой клуб, как «МЮ»?

– Без понятия, у меня нет понимания, – сказал главный тренер «Ростова » и сборной России.