Миранчук о дороге в сборную: «24 часа, по-моему. Атланта-Стамбул – 10,5 часов, 2,5-3 часа в Минводы, до Краснодара 4,5-5 часов. Не знаю, сколько там вышло»

Алексей Миранчук высказался о приезде в сборную России.

– Посчитали, что почти 24 часа дорога твоя заняла. Все верно?

– Мне кажется, «почти» тут неуместно, по-моему 24 и заняла.

– С момента выхода из дома до входа на базу?

– Да, именно так.

– Как твой маршрут строился?

– Все просто: Атланта – Стамбул – 10 часов 30 минут, – проспал все время, потом 2,5 или 3 часа стыковочный рейс, Стамбул – Минводы, и Минводы – Краснодар, 4,5 – 5 часов, я не знаю, сколько там вышло.

– Тяжелая дорога, джетлаг есть?

– Немного. Сейчас планирую с вами закончить и пойти уже «на боковую», так сказать.

– Ты в родном регионе, здесь Славянск-на-Кубани, чувствуется воздух свой?

– Давно здесь не был, но чувствуется что-то родное внутри. Сегодня кушал, например, – еда, овощи, – все другое, все такое местное, родное, чувствуется вкус другой, – сказал полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед».

Карпин о вызове Миранчука в сборную: «Ростов» так же добирается из Москвы, как он до Америки. По времени плюс-минус. Ничего, живы»