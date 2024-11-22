Карпин назвал Семака лучшим тренером в России: «Отталкиваясь от результата. Если назову другого, скажут: «Он же выиграл шесть раз подряд чемпионат»

Валерий Карпин назвал Сергея Семака лучшим тренером в России.

– Кто, на ваш взгляд, сейчас лучший тренер в России?

– Семак. Если я назову кого-то другого, то люди скажут: «Семак же выиграл шесть раз подряд чемпионат». Значит, он лучший, отталкиваясь от результата, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова ».

Карпин о Черданцеве: «Некомпетентные люди начинают делиться вкусовщиной – 8-9 лет назад я говорил им о том же прямо в лицо. Смотреть футбол и видеть его – разные вещи»