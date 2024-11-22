Родри о возможном предложении от «Реала»: «Когда лучший и самый успешный клуб в истории звонит тебе – это большая честь. Стоит обратить внимание»

Родри высказался о возможном предложении о переходе в «Реал».

В программе El Larguero в эфире Cadena SER 28-летнему хавбеку «Манчестер Сити » задали вопрос о гипотетической ситуации, в которой он получил бы предложение от мадридского клуба.

«Очевидно, что когда тебе звонит «Реал », лучший и самый успешный клуб в истории – это большая честь.

В таком случае, всегда стоит обратить внимание», – сказал Родри .

Родри о «Золотом мяче»: «У Испании был один из лучших периодов в истории футбола. Странно, что мы выиграли приз лишь однажды – есть игроки лучше меня, думаю»