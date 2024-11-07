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АПЛ предложила поправки к правилам о сделках с ассоциированными сторонами, из-за которых был суд с «Сити». Если их примут, у клубов будет больше возможностей для спонсорства

АПЛ предложила клубам поправки к правилам о сделках с ассоциированными сторонами.

Премьер-лига направила клубам письмо с предложением рассмотреть изменения в правила, регулирующие проведение коммерческих сделок после суда с «Манчестер Сити».

В начале лета стало известно, что «горожане» подали «беспрецедентный» иск против лиги из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». После решения арбитражной комиссии обе стороны заявили о своей победе.

Изменения были выработаны в результате консультации с адвокатом, а также заседаний Юридической консультативной группы и Консультативной группы по финансовому контролю Премьер-лиги. Они должны быть рассмотрены клубами, которые также могут внести свои поправки, перед общим заседанием 22 ноября.

Если предлагаемые изменения будут приняты, они позволят заключать более выгодные сделки за счет смягчения ограничений, призванных поддерживать конкурентный баланс.

На данный момент неясно, получит ли предложение необходимое большинство в две трети голосов. Отмечается, что «Сити» выразил «озабоченность» по поводу  быстрого принятия предложений, считая, что они могут спровоцировать дальнейшие юридические процессы.

«Манчестер Сити» объявил, что выиграл процесс против АПЛ по сделкам с ассоциированными сторонами. Суд признал правила незаконными и установил факт злоупотребления доминирующим положением лиги

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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