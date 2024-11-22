Бабич с ограничениями тренировался в составе «Спартака». Он получил травму в сборной Сербии

Срджан Бабич тренировался с ограничениями в составе «Спартака».

Ранее стало известно, что защитник получил повреждение колена в матче Лиги наций против Швейцарии. По предварительной информации, у игрока растяжение связок, из-за чего он пропустит как минимум неделю.

«В занятии приняли участие в том числе игроки, уезжавшие в свои сборные. С ограничениями работал Срджан Бабич, получивший повреждение в национальной команде Сербии», – говорится в сообщении «Спартака».

Бабич провел за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал голевую передачу.