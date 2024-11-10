Попов о Дзюбе в старте «Акрона»: «Какая разница, когда играет «Спартак» – самая любимая команда в стране. Он легенда российского футбола, но пока забивает из «диких» моментов, когда грубо ошибаются защитники»
Сегодня красно-белые дома играют с «Акроном» (0:0, 1-й тайм) в 15‑м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Артем Дзюба вышел в стартовом составе гостей.
– Участие Дзюбы – главное событие матча?
– Это медийная составляющая этого матча, хотя какая разница, кто выходит на поле, когда играет «Спартак» – самая любимая команда в стране. Дзюба – воспитанник красно‑белых, легенда российского футбола, бомбардир.
Мне, как защитнику, было бы обидно, если бы он забил моей команде. Думаю, Артем не в том состоянии, чтобы забивать обороне, где играет защитник сборной Сербии.
Да, Дзюба молодец, идет к своей цели, но пока он забивает из «диких» моментов, когда грубо ошибаются защитники, он не прыгает за мячом на два метра, как это делает Кордоба, – сказал бывший защитник «Амкара».
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