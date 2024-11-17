Защитник «Спартака» Бабич получил травму колена в игре за Сербию: «Он сказал, что может продолжать, но ему было больно – медики не решили проблему»

Главный тренер сборной Сербии высказался о травме Срджана Бабича.

Защитник «Спартака » был заменен после 1-го тайма в матче Сербии со Швейцарией (1:1) в 5-м туре Лиги наций.

«Бабич провел отличную игру, замена в перерыве произошла вынужденно. Был стык, колено в колено.

Наша медицинская бригада не смогла решить проблему, это было невозможно. Он сказал, что может продолжать, но ему было больно», – сообщил Драган Стойкович .