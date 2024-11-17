Защитник «Спартака» Бабич получил травму колена в игре за Сербию: «Он сказал, что может продолжать, но ему было больно – медики не решили проблему»
Главный тренер сборной Сербии высказался о травме Срджана Бабича.
Защитник «Спартака» был заменен после 1-го тайма в матче Сербии со Швейцарией (1:1) в 5-м туре Лиги наций.
«Бабич провел отличную игру, замена в перерыве произошла вынужденно. Был стык, колено в колено.
Наша медицинская бригада не смогла решить проблему, это было невозможно. Он сказал, что может продолжать, но ему было больно», – сообщил Драган Стойкович.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Novosti
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