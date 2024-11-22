Писарев о сборной: «Тренерский штаб не получает премиальных за матчи. А футболисты точно не играют за деньги»

Николай Писарев ответил на вопрос о премиальных в сборной России.

Сообщалось , что футболисты за игры с Сирией и Брунеем получат по 220 тысяч рублей.

– Тренерский штаб вообще не получает премиальных за эти матчи. А футболисты точно не играют за деньги.

– Но такие выплаты есть?

– Честно говоря, даже не знаю. Точно знаю про тренерский штаб, что у нас ничего нет, – сказал тренер сборной России.