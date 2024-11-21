Мостовой о 220 000 рублей за матчи с Сирией и Брунеем: «За игры платили всегда, но против таких команд, наверное, не надо. Все отдавал бы в помощь детям»
Александр Мостовой прокомментировал выплаты игрокам сборной России.
Сообщалось, что футболисты за игры с Сирией и Брунеем получат по 220 тысяч рублей.
«А за матчи сборной всегда платили деньги, во все времена. Платили по-разному.
Вопрос только в том, конечно, когда ты играешь против Брунея, Сирии, Таиланда или Монголии, здесь, наверное, не надо. Все бы сборы отдавал в помощь детям или еще кому-то.
Если ты играешь с серьезным соперником, то это всегда было, и это нормально», – сказал бывший полузащитник «Сельты».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости