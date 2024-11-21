Мостовой о 220 000 рублей за матчи с Сирией и Брунеем: «За игры платили всегда, но против таких команд, наверное, не надо. Все отдавал бы в помощь детям»

Александр Мостовой прокомментировал выплаты игрокам сборной России.

Сообщалось , что футболисты за игры с Сирией и Брунеем получат по 220 тысяч рублей.

«А за матчи сборной всегда платили деньги, во все времена. Платили по-разному.

Вопрос только в том, конечно, когда ты играешь против Брунея, Сирии , Таиланда или Монголии, здесь, наверное, не надо. Все бы сборы отдавал в помощь детям или еще кому-то.

Если ты играешь с серьезным соперником, то это всегда было, и это нормально», – сказал бывший полузащитник «Сельты».